Среднемесячная зарплата в нефтяной сфере Азербайджана в 2016г в 6 раз превышала размер зарплат в ненефтяном секторе

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в 2016 году в нефтяном секторе в 6,3 раза превысила среднемесячную зарплату в ненефтяном секторе.

«Среднемесячная номинальная зарплата в 2016 году увеличилась на 6,9% - до 498,6 манатов. При этом среднемесячная зарплата в нефтяном секторе в 2016 году составила 2,805 тыс. манатов, в ненефтяном секторе – 444 манатов», - сказал замминистра труда и соцзащиты населения Азербайджана Идрис Исаев на презентации Глобального отчета Международной Организации по труду по заработной плате за 2016-2017 гг.

По его словам, среднемесячная заработная плата работников госорганизаций в 2016 году 375 манат, в частном секторе – 674 манат.

Замминистра отметил в рост в 2016 году заработной платы в различных сферах экономики.

«Среднемесячная зарплата занятых в промышленности увеличилась в 2016 году на 14,9% по сравнению с 2015 годом и составила 900 манат. В строительном секторе зарплата выросла на 18,6% - до 814 манат, в сельском хозяйстве - на 4%, до 256,6 манат», - подчеркнул И.Исаев.

По его словам, в ряде случаев повышение зарплаты стало возможным за счет оптимизации рабочих мест. «Можно сказать о начале процесса оптимизации рабочих мест и увеличения эффективности бюджетного сектора. Такими шагами являются, в том числе изменение механизма финансирования высших учебных заведений и внедрение системы медицинского страхования», - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что экономический рост в стране стимулирует рост зарплат. «Можно сказать, что темпы роста ВВП Азербайджане (в 3,2 раза за 10 лет) в стране, практически, совпадают с темпами увеличения зарплат (в 3,3 раза). Самым важным вопросом в этой сфере является ликвидация неофициальной занятости и оформление неформальных трудовых выплат», - отметил И.Исаев.

Р.Бабаев