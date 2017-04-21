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Транспорт и связь 21.04.2017 15:57

Перевозки пассажиров в Азербайджане посредством такси в I квартале 2017г увеличились на 3%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в I-ом квартале 2017 года составил 448 млн 204,6 тыс. человек, что на 2,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 590,9 тыс. человек (рост на 35,4%), морским транспортом - 4,2 тыс. человек (рост на 20%), воздушным транспортом – 440,7 тыс. человек (рост на 25,7%), метро – 55 млн 410,4 тыс. человек (рост на 6,1%).

Автомобильным транспортом в январе-марте 2017 года перевезено 391 млн 758,4 тыс. пассажиров (рост на 1,9%). При этом автобусами в указанный период перевезено 376 млн 332,7 тыс. пассажиров (рост на 1,9%), такси – 15 млн 425,7 тыс. человек (рост на 3,1%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, ТАКСИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]