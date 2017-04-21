Профильный комитет рекомендует парламенту Азербайджана утвердить нефтегазовый контракт по блоку Умид-Бабек

Парламентский комитет по природным ресурсам, энергетики и экологии рекомендует Милли Меджлису Азербайджана утвердить Risk Service Contract на разведку и разработку блока морских месторождений Умид-Бабек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в парламенте.

«Парламентский комитет по природным ресурсам, энергетики и экологии в пятницу обсудил Risk Service Contract, подписанный между SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и SOCAR Umid Oil and Gas Limited, а также прилагаемое к нему "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production», - отметили в парламенте.

Представляя соглашения, глава комитета Валех Алексеров отметил, что сохранение полного контроля над газоснабжением на внутреннем рынке страны и сокращение зависимости от внешних факторов, а также обеспечение внутреннего спроса на газ по возможно низким ценам считается основной и стратегической целью правительства Азербайджана. По его словам, для достижения этой цели принято решение о разработке компанией SOCAR блока Умид-Бабек.

По итогам заседания комитет принял решение рекомендовать документы на утверждение Милли Меджлиса.

Risk Service Contract по разработке блока морских месторождений Умид-Бабек был подписан 12 января 2017 года.

Перспективный блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 30 млн тонн конденсата. Запасы структуры Бабек оцениваются в 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата.

До сих пор разработка месторождения Умид велась ООО «SOCAR Umid», учрежденным компаниями SOCAR (80%) и Nobel Oil Exploration and Production Ltd (20%). Добыча первого газа с месторождения началась в сентябре 2012 года.

Долгосрочная программа разработки блока предполагает добычу с месторождения Умид 5 млрд кубометров газа в год и бурение скважин на структуре Бабек. Добычу газа со структуры Бабек SOCAR планирует начать в 2019 году.

Н.Аббасова