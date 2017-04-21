На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,6

В Каспийском море в пятницу в 17:06 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщил национальный центр данных Института геофизических исследований Казахстана.
Согласно сообщению, координаты эпицентра - 42.26 градуса северной широты, 50.87 градуса восточной долготы. Энергетический класс K=8.6. Глубина - 146 км.
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