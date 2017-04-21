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СНГ 21.04.2017 16:49

На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,6

В Каспийском море в пятницу в 17:06 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщил национальный центр данных Института геофизических исследований Казахстана.

Согласно сообщению, координаты эпицентра - 42.26 градуса северной широты, 50.87 градуса восточной долготы. Энергетический класс K=8.6. Глубина - 146 км.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]