Узбекский лидер в мае посетит с визитом Китай

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в середине мая совершит государственный визит в Китай, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель министра иностранных дел Жавлон Вахабов.
"Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Китай, запланированный на середину мая, должен открыть новую страницу в отношениях двух стран", - сказал Ж.Вахабов.
Программой визита предусмотрены переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, членами Государственного совета КНР, а также руководителями ведущих предприятий и крупных финансово-экономических организаций Китая.
По словам замминистра, предстоящий визит позволит "вывести уровень всестороннего стратегического партнерства, установленного между Узбекистаном и КНР, на новые горизонты".
Ж.Вахабов сообщил, что главный вопрос в повестке дня - обсуждение текущего состояния двусторонних отношений в сферах торговли, инвестиций, по ряду вопросов в области безопасности.
"Будут также затронуты вопросы сотрудничества в сфере культуры и гуманитарного измерения", - отметил представитель МИД.
По его данным, в ходе визита в Китай планируется подписание большого пакета документов, включая коммерческие контракты и соглашения между хозяйствующими субъектами и предприятиями двух стран.
Наряду с этим, как ожидается, в Пекине президент Узбекистана примет участие в работе форума высокого уровня "Один пояс - один путь", впервые организуемого правительством Китая.
"Эта концепция руководства КНР, выдвинутая четыре года назад, именно здесь, в Средней Азии, целиком и полностью поддержана Узбекистаном", - подчеркнул первый замглавы МИД.
По его словам, Узбекистан, принимая участие в этом форуме, рассчитывает использовать возможности, потенциал и ресурсы Китая в деле развития торговли, расширения поставок узбекской продукции с высокой добавленной стоимостью в КНР и другие, расположенные вдоль маршрута "Один пояс - один путь" государства.
Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе МИД, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, принимающий участие в очередном заседании СМИД ШОС, встретился в Астане со своим китайским коллегой Ван И.
"Министры обсудили актуальные вопросы подготовки к предстоящему государственному визиту Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в КНР, участию узбекской делегации в международном форуме "Один пояс, один путь" в Пекине", - сказали в пресс-службе.
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