Еще один участник оппозиционной демонстрации погиб в Каракасе

Один человек погиб в результате пулевого ранения во время демонстрации против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, сообщают европейские СМИ.
По их информации, погибший был участником акции протеста, которая прошла в столице Венесуэлы в ночь на пятницу.
Таким образом, число жертв оппозиционных демонстраций в апреле выросло до девяти человек.
Основными требованиями демонстрантов являются полное восстановление прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции, проведение досрочных выборов нового президента, а также начало процесса восстановления экономики страны.
Венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны Н.Мадуро в диктаторстве, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Н.Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью.
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