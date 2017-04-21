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Дальнее зарубежье 21.04.2017 19:00

Еще один участник оппозиционной демонстрации погиб в Каракасе

Один человек погиб в результате пулевого ранения во время демонстрации против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, сообщают европейские СМИ.

По их информации, погибший был участником акции протеста, которая прошла в столице Венесуэлы в ночь на пятницу.

Таким образом, число жертв оппозиционных демонстраций в апреле выросло до девяти человек.

Основными требованиями демонстрантов являются полное восстановление прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции, проведение досрочных выборов нового президента, а также начало процесса восстановления экономики страны.

Венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны Н.Мадуро в диктаторстве, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Н.Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ДЕМОНСТРАЦИЯ, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]