Сирийские ВВС рассредоточили свою боевую авиацию после американского ракетного удара - глава Пентагона

Сирийские военные рассредоточили свою боевую авиацию после удара США по авиабазе "Шайрат", заявил в пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Они, безо всяких сомнений, рассредоточили свои самолеты. Они рассредоточили их за последние несколько дней", - сказал он на пресс-конференции в Израиле, отвечая на вопрос о том, соответствуют ли действительности сообщения о перебазировании сирийской авиации ближе к российской авиабазе "Хмеймим".

Ранее на этой неделе телеканал Си-Эн-Эн сообщал со ссылкой на американские военные источники, что командование ВВС Сирии передислоцировало большинство своих самолетов ближе к российской военной базе "Хмеймим", причем речь может идти о большинстве или вообще о всех технически исправных сирийских самолетах.

Си-Эн-Эн отмечает, что такое решение, видимо, нацелено на то, чтобы защитить сирийскую боевую авиацию от возможных новых американских ударов. Как полагает телеканал, в Дамаске могли решить, что США могут отказаться от ударов по сирийской авиации близ российской военной базы.

В свою очередь, в ВВС Сирии эту информацию опровергли. Так, представитель сирийской армии пояснил, что некоторые самолеты ВВС Сирии действительно были отправлены на базу "Хмеймим" в провинции Латакия. Однако речь идет либо о плановой ротации, либо об усилении воздушной группировки, которая принимает участие в операциях в провинции Хама, добавил он.