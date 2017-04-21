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Дальнее зарубежье 21.04.2017 19:30

Сирийские ВВС рассредоточили свою боевую авиацию после американского ракетного удара - глава Пентагона

Сирийские военные рассредоточили свою боевую авиацию после удара США по авиабазе "Шайрат", заявил в пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Они, безо всяких сомнений, рассредоточили свои самолеты. Они рассредоточили их за последние несколько дней", - сказал он на пресс-конференции в Израиле, отвечая на вопрос о том, соответствуют ли действительности сообщения о перебазировании сирийской авиации ближе к российской авиабазе "Хмеймим".

Ранее на этой неделе телеканал Си-Эн-Эн сообщал со ссылкой на американские военные источники, что командование ВВС Сирии передислоцировало большинство своих самолетов ближе к российской военной базе "Хмеймим", причем речь может идти о большинстве или вообще о всех технически исправных сирийских самолетах.

Си-Эн-Эн отмечает, что такое решение, видимо, нацелено на то, чтобы защитить сирийскую боевую авиацию от возможных новых американских ударов. Как полагает телеканал, в Дамаске могли решить, что США могут отказаться от ударов по сирийской авиации близ российской военной базы.

В свою очередь, в ВВС Сирии эту информацию опровергли. Так, представитель сирийской армии пояснил, что некоторые самолеты ВВС Сирии действительно были отправлены на базу "Хмеймим" в провинции Латакия. Однако речь идет либо о плановой ротации, либо об усилении воздушной группировки, которая принимает участие в операциях в провинции Хама, добавил он.

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Тэги: США, СИРИЯ, САМОЛЕТЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]