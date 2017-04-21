РусГидро планирует продать каскад ГЭС в Армении

ПАО "РусГидро" планирует в ближайшие 2-3 месяца выставить на продажу Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении, сообщил первый замгендиректора компании Джордж Рижинашвили журналистам.

"Внутреннее решение есть, планируем получить котировку", - сказал он.

Станции каскада используют естественный сток реки Раздан, а также ирригационные попуски воды из озера Севан. Установленная мощность - 561 МВт, производственно-технологический потенциал - 500 млн кВт.ч, что составляет около 10% внутреннего потребления Армении.

"РусГидро" купило Севано-Разданский каскад у "Интер РАО" в 2011 году за 170 млн руб., привлекало кредит ЕБРР на его модернизацию.