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ТЭК 21.04.2017 17:02

РусГидро планирует продать каскад ГЭС в Армении

ПАО "РусГидро" планирует в ближайшие 2-3 месяца выставить на продажу Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении, сообщил первый замгендиректора компании Джордж Рижинашвили журналистам.

"Внутреннее решение есть, планируем получить котировку", - сказал он.

Станции каскада используют естественный сток реки Раздан, а также ирригационные попуски воды из озера Севан. Установленная мощность - 561 МВт, производственно-технологический потенциал - 500 млн кВт.ч, что составляет около 10% внутреннего потребления Армении.

"РусГидро" купило Севано-Разданский каскад у "Интер РАО" в 2011 году за 170 млн руб., привлекало кредит ЕБРР на его модернизацию.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, КАСКАД, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]