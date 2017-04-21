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Дальнее зарубежье 21.04.2017 19:43

Рынок марихуаны в США может вырасти до $50 млрд к 2026 году

Объем американского рынка легальной марихуаны составляет порядка $6 млрд, и если тенденция к ее легализации в США сохранится, показатель может достичь $50 млрд в год к 2026 году, прогнозируют аналитики Cowen & Co.

В настоящее время 21% населения США проживают в штатах, где курение марихуаны разрешено законом. По данным опросов, около 60% американцев поддерживают полную легализацию конопли на всей территории страны.

Рекреационное употребление каннабиса полностью легализовано в 8 штатах и в округе Колумбия, в 28 штатах марихуану можно купить в медицинских целях.

В частности, в штате Колорадо, где марихуана была разрешена раньше других мест, продажи в 2016 году выросли на 30%, до $1,3 млрд. Налоговые поступления в бюджет штата от предприятий, занимающихся выращиванием и продажей конопли, составили $200 млн.

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Тэги: США, МАРИХУАНА, РЫНОК, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]