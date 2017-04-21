Президенту Азербайджана представлен на утверждение отчет об исполнении бюджета ГНФАР за 2016г

Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на заседании в пятницу рассмотрел проект исполнения бюджета фонда за 2016 год, говорится в сообщении ГНФАР.

В ходе заседания Наблюдательный совет рассмотрел отчет о финансовой деятельности Госнефтефонда в 2016 году, итоги аудита финансовой деятельности и вопросы исполнения бюджета фонда за прошлый год.

«Совет признал удовлетворительным отчет о деятельности фонда в 2016 году, заключение независимого аудитора (PriceWaterhouseCoopers) и принял решение направить проект исполнения бюджета ГНФАР за 2016 год на утверждение президенту страны», - говорится в сообщении.

В ходе заседания премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде вновь был переизбран на пост председателя Наблюдательного совета ГНФАР.

Как сообщалось, доходы фонда в 2016 году составили 9 млрд 410,2 млн манатов, расходы - 9 млрд 22,1 млн манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова