Президенту Азербайджана представлен на утверждение отчет об исполнении бюджета ГНФАР за 2016г

Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на заседании в пятницу рассмотрел проект исполнения бюджета фонда за 2016 год, говорится в сообщении ГНФАР.
В ходе заседания Наблюдательный совет рассмотрел отчет о финансовой деятельности Госнефтефонда в 2016 году, итоги аудита финансовой деятельности и вопросы исполнения бюджета фонда за прошлый год.
«Совет признал удовлетворительным отчет о деятельности фонда в 2016 году, заключение независимого аудитора (PriceWaterhouseCoopers) и принял решение направить проект исполнения бюджета ГНФАР за 2016 год на утверждение президенту страны», - говорится в сообщении.
В ходе заседания премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде вновь был переизбран на пост председателя Наблюдательного совета ГНФАР.
Как сообщалось, доходы фонда в 2016 году составили 9 млрд 410,2 млн манатов, расходы - 9 млрд 22,1 млн манатов.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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