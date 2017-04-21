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Внешняя политика 21.04.2017 17:39

Азербайджан выступил против членства Косово во Всемирной таможенной организации

Баку выступает против вступления Косово в члены Всемирной таможенной организации (WCO), заявил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев.

«Азербайджан не признает независимость Косово. Объявленная в одностороннем порядке независимость, противоречит международному праву. В то время как перед WCO стоят важные проблемы, требующие их разрешения, недопустимо обсуждение политических вопросов в организации, созданной для сотрудничества по таможенным вопросам»,- сказал А.Алиев в ходе выступления в конференции глав Таможенных служб Европейского региона в Вене.

По информации пресс-службы ГТК, А.Алиев на мероприятии отметил, что вопрос членства Косова в WCO обсуждался политической комиссией организации, где было принято решение не принимать ее в ряды структуры.

«Так как это решение все еще остается в силе, азербайджанская сторона считает нецелесообразным выносить на обсуждение вопрос членства Косова в WCO»,- подчеркнул глава ГТК.

А.Алиев еще раз напомнил, что Азербайджан, как и ряд других стран столкнулся с проблемой территориальной целостности. Он подчеркнул недопустимость превращения WCO в площадку политических распрей.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, WCO, КОСОВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]