Азербайджан выступил против членства Косово во Всемирной таможенной организации

Баку выступает против вступления Косово в члены Всемирной таможенной организации (WCO), заявил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев.
«Азербайджан не признает независимость Косово. Объявленная в одностороннем порядке независимость, противоречит международному праву. В то время как перед WCO стоят важные проблемы, требующие их разрешения, недопустимо обсуждение политических вопросов в организации, созданной для сотрудничества по таможенным вопросам»,- сказал А.Алиев в ходе выступления в конференции глав Таможенных служб Европейского региона в Вене.
По информации пресс-службы ГТК, А.Алиев на мероприятии отметил, что вопрос членства Косова в WCO обсуждался политической комиссией организации, где было принято решение не принимать ее в ряды структуры.
«Так как это решение все еще остается в силе, азербайджанская сторона считает нецелесообразным выносить на обсуждение вопрос членства Косова в WCO»,- подчеркнул глава ГТК.
А.Алиев еще раз напомнил, что Азербайджан, как и ряд других стран столкнулся с проблемой территориальной целостности. Он подчеркнул недопустимость превращения WCO в площадку политических распрей.
Ф.Исазаде
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