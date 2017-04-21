Азербайджан выступил против членства Косово во Всемирной таможенной организации

Баку выступает против вступления Косово в члены Всемирной таможенной организации (WCO), заявил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев.

«Азербайджан не признает независимость Косово. Объявленная в одностороннем порядке независимость, противоречит международному праву. В то время как перед WCO стоят важные проблемы, требующие их разрешения, недопустимо обсуждение политических вопросов в организации, созданной для сотрудничества по таможенным вопросам»,- сказал А.Алиев в ходе выступления в конференции глав Таможенных служб Европейского региона в Вене.

По информации пресс-службы ГТК, А.Алиев на мероприятии отметил, что вопрос членства Косова в WCO обсуждался политической комиссией организации, где было принято решение не принимать ее в ряды структуры.

«Так как это решение все еще остается в силе, азербайджанская сторона считает нецелесообразным выносить на обсуждение вопрос членства Косова в WCO»,- подчеркнул глава ГТК.

А.Алиев еще раз напомнил, что Азербайджан, как и ряд других стран столкнулся с проблемой территориальной целостности. Он подчеркнул недопустимость превращения WCO в площадку политических распрей.

Ф.Исазаде