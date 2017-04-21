Увеличение доли зарплаты в денежных доходах населения создаст базу для роста базовой пенсии на 30% - замминистра труда

Легализация заработной платы позволит увеличить базовую часть пенсий в Азербайджане на 30%, минимальную зарплату на 10%, считает заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев.

«Реальное повышение доли зарплаты в доходах населения на 5%, легализация 2,27 млрд. манат заработной платы означает дополнительные налоги в размере 270 млн. манатов и 570 млн манатов отчислений на соцстрахование. Это позволит увеличить минимальную зарплату на 10%, базовую часть пенсии – на 30%», - сказал И.Исаев на презентации Глобального отчета Международной Организации по труду по заработной плате за 2016-2017 гг.

По его словам, ряд работодателей продолжает прибегать к нелегальной занятости и нарушают трудовые и социальные права работников. "Некоторые работники соглашаются с такими условиями, не понимая, что, тем самым, лишаются всех форм будущего социального обеспечения", - отметил он.

Замминистра подчеркнул значение политики, проводимой в бюджетно-налоговой области и сфере налогового страхования, для устранения неравенства в оплате труда.

«Законодательство предусматривает достаточно привилегий в этой области. Однако, считаю необходимым дальнейшее расширение деятельности в этой сфере. Одновременно возможно применение дифференцирования в ставках социального страхования работодателей и работников", - добавил он.

Р.Бабаев