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Дальнее зарубежье 21.04.2017 20:05

Юнкер направил Олланду письмо солидарности по случаю теракта в Париже

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер адресовал в пятницу письмо президенту Франции Франсуа Олланду, в котором выразил соболезнования и солидарность относительно теракта против французских полицейских на Елисейских полях в Париже.

"Я глубоко опечален тем, что Франция в очередной раз подверглась удару террористического акта в самом сердце Парижа, на этой авеню, исхоженной гражданами всего мира. Вчерашняя атака, которая была направлена против сил полиции при исполнении ими первостепенной задачи защиты людей, шокирует. Мои мысли с жертвой и пострадавшими, но также с вами, вашим правительством, всеми вашими силами порядка и французским народом", - говорится в письме, которое распространила пресс-служба Еврокомиссии.

Ж.-К.Юнкер приветствовал "непоколебимую решимость", которую президент Франции, правительство и французский народ доказывают борьбой в течение более двух лет против терроризма на своей земле.

"Я вновь от себя лично и от имени Европейской комиссии подтверждаю нашу солидарность и нашу поддержку в нашей общей борьбе против терроризма как внутри, так и вне Европейского союза. Вместе мы продолжим защищать наши ценности во имя открытой, свободной и демократичной Европы", - написал глава Еврокомиссии французскому президенту.

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, ЮНКЕР, ПИСЬМО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]