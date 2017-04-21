Юнкер направил Олланду письмо солидарности по случаю теракта в Париже

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер адресовал в пятницу письмо президенту Франции Франсуа Олланду, в котором выразил соболезнования и солидарность относительно теракта против французских полицейских на Елисейских полях в Париже.
"Я глубоко опечален тем, что Франция в очередной раз подверглась удару террористического акта в самом сердце Парижа, на этой авеню, исхоженной гражданами всего мира. Вчерашняя атака, которая была направлена против сил полиции при исполнении ими первостепенной задачи защиты людей, шокирует. Мои мысли с жертвой и пострадавшими, но также с вами, вашим правительством, всеми вашими силами порядка и французским народом", - говорится в письме, которое распространила пресс-служба Еврокомиссии.
Ж.-К.Юнкер приветствовал "непоколебимую решимость", которую президент Франции, правительство и французский народ доказывают борьбой в течение более двух лет против терроризма на своей земле.
"Я вновь от себя лично и от имени Европейской комиссии подтверждаю нашу солидарность и нашу поддержку в нашей общей борьбе против терроризма как внутри, так и вне Европейского союза. Вместе мы продолжим защищать наши ценности во имя открытой, свободной и демократичной Европы", - написал глава Еврокомиссии французскому президенту.
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