В Исламиаде-2017 примет участие рекордное число спортсменов – первый вице-президент Азербайджана

Более 3 тыс. спортсменов из 57 стран примут участие на IV Играх Исламской солидарности в Баку, заявила первый вице- президент Азербайджана, глава Оргкомитета игр Мехрибан Алиева.
«Участие более 3 тыс. спортсменов из 57 стран ожидается на IV Играх исламской солидарности. Это рекордные цифры», - сказала М.Алиева в пятницу на заключительном заседании Оргкомитета игр.
По ее словам, в течение 10-ти дней будут разыграны 1,6 тыс. медалей в 23 видах спорта. Кроме того, мероприятие будут освещать более 1 тыс. журналистов, а транслироваться Игры будут в более чем 50 странах. В целом их будут смотреть более 1 млрд. человек. Также, 8 тыс. человек примут участие на IV Играх исламской солидарности в качестве волонтеров.
«IV Игры исламской солидарности внесут вклад в укрепление сотрудничества между мусульманскими странами»,- сказала М.Алиева.
Первый вице-президент также коснулась вопросов координации транспортной системы.
«Координация транспортной системы является одной из важных. Мы это знаем из нашего прошлого опыта, и мы в данном вопросе должны работать в нескольких направлениях»,- отметила она.
Она подчеркнула важность обеспечения своевременного, безопасного и удобного передвижения спортсменов, зрителей и жителей города.
Ф.Исазаде
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