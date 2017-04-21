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Спорт 21.04.2017 17:57

В Исламиаде-2017 примет участие рекордное число спортсменов – первый вице-президент Азербайджана

Более 3 тыс. спортсменов из 57 стран примут участие на IV Играх Исламской солидарности в Баку, заявила первый вице- президент Азербайджана, глава Оргкомитета игр Мехрибан Алиева.

«Участие более 3 тыс. спортсменов из 57 стран ожидается на IV Играх исламской солидарности. Это рекордные цифры», - сказала М.Алиева в пятницу на заключительном заседании Оргкомитета игр.

По ее словам, в течение 10-ти дней будут разыграны 1,6 тыс. медалей в 23 видах спорта. Кроме того, мероприятие будут освещать более 1 тыс. журналистов, а транслироваться Игры будут в более чем 50 странах. В целом их будут смотреть более 1 млрд. человек. Также, 8 тыс. человек примут участие на IV Играх исламской солидарности в качестве волонтеров.

«IV Игры исламской солидарности внесут вклад в укрепление сотрудничества между мусульманскими странами»,- сказала М.Алиева.

Первый вице-президент также коснулась вопросов координации транспортной системы.

«Координация транспортной системы является одной из важных. Мы это знаем из нашего прошлого опыта, и мы в данном вопросе должны работать в нескольких направлениях»,- отметила она.

Она подчеркнула важность обеспечения своевременного, безопасного и удобного передвижения спортсменов, зрителей и жителей города.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИСЛАМИАДА, УЧАСТНИКИ, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]