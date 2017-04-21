ОАЭ заинтересованы в импорте азербайджанской продукции - министр

ОАЭ заинтересованы в импорте азербайджанской продукции, сказал министр экономики арабской страны Султан бин Саид Аль-Мансури на 6-ом заседании азербайджано-эмиратской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству в ОАЭ.

«ОАЭ окажут поддержку торговому представителю, который Баку планирует назначить в эту страну, и открытию торгового дома Азербайджана», - сказал Аль-Мансури.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев подчеркнул, что отношения между странами успешно развиваются в сферах информационных технологий, энергетики, торговли, инвестиционных вложений, образования, а также отметил наличие потенциала для сотрудничества и в других сферах.

Участники заседания отметили, что инвестиции ОАЭ в Азербайджан составили $778,1 млн, инвестиции Азербайджана в ОАЭ – $284,4 млн, в Азербайджане зарегистрированы 255 эмиратских компаний. В настоящее время авиакомпании совершают полеты по маршрутам Баку-Дубай и Баку-Шарджа, ожидается открытие авиарейса Баку-Абу Даби.

А.Ахундов