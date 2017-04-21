Азербайджан и Турция проведут совместные тактические учения в первые дни мая 2017 года – Минобороны

Совместные тактические учения с боевыми стрельбами Вооруженных сил проведут Азербайджан и Турция 1-5 мая, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, с 1-го по 5-ое мая будут проведены совместные тактические учения с боевыми стрельбами Вооруженных сил двух стран»,- говорится в сообщении.
Согласно информации, в связи с этим на одной из военно-воздушных баз Азербайджана состоялась торжественная церемония встречи личного состава Вооруженных сил Турции, который примет участие в учениях.
«Основной целью учений является улучшение координации посредством проведения обмена опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, а также достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран с помощью совместных планирований штабов, повышения готовности и способностей подразделений проводить операции»,- отмечает Минобороны Азербайджана.
На совместные учения будут привлечены бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты ВВС, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха.
В ходе подготовительного периода запланировано проведение ряда культурно-массовых мероприятий для турецких военных.
«Подчеркивая важность совместных учений, руководитель турецкой делегации полковник Хакан Ачыкгёз отметил, что опыт, приобретенный на проводимых учениях, положительно отразится в дальнейших оперативных планах обеих стран»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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