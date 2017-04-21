Власти итальянских областей Ломбардия и Венето 22 октября проведут консультативные референдумы о расширении автономии

Представитель итальянской оппозиционной партии "Лига Севера" Паоло Гримолди в пятницу объявил о проведении 22 октября консультативных референдумов о большей автономии от центральных властей в двух областях Италии - Ломбардии и Венето.
"Время на то, чтобы Рим дал нам ответ, вышло, как и терпение жителей Ломбардии и Венето", - сказал политик журналистам.
Он подчеркнул, что данные итальянские регионы не согласны с тем, чтобы "вносить до 80 млрд евро" в год в общегосударственный бюджет.
Западные СМИ уточняют, что итоги данных референдумов не будут иметь обязательной силы, и что речь идет скорее о выяснении общественного мнения по вопросу расширения автономии Ломбардии и Венето.
Итальянское агентство АНСА в свою очередь сообщает, что один из лидеров "Лиги Севера" Маттео Салвини выразил надежду на организацию впоследствии подобных голосований и в других областях Италии.
"Я надеюсь, что возможностью (проведения референдумов - ИФ) воспользуются также остальные области Италии", - сказал он.
В то же время власти Италии подвергли критике планы проведения референдумов в Ломбардии и Венето.
СМИ напоминают, что на Ломбардию и Венето приходится в общей сложности примерно треть ВВП Италии.
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