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Дальнее зарубежье 21.04.2017 20:49

Власти итальянских областей Ломбардия и Венето 22 октября проведут консультативные референдумы о расширении автономии

Представитель итальянской оппозиционной партии "Лига Севера" Паоло Гримолди в пятницу объявил о проведении 22 октября консультативных референдумов о большей автономии от центральных властей в двух областях Италии - Ломбардии и Венето.

"Время на то, чтобы Рим дал нам ответ, вышло, как и терпение жителей Ломбардии и Венето", - сказал политик журналистам.

Он подчеркнул, что данные итальянские регионы не согласны с тем, чтобы "вносить до 80 млрд евро" в год в общегосударственный бюджет.

Западные СМИ уточняют, что итоги данных референдумов не будут иметь обязательной силы, и что речь идет скорее о выяснении общественного мнения по вопросу расширения автономии Ломбардии и Венето.

Итальянское агентство АНСА в свою очередь сообщает, что один из лидеров "Лиги Севера" Маттео Салвини выразил надежду на организацию впоследствии подобных голосований и в других областях Италии.

"Я надеюсь, что возможностью (проведения референдумов - ИФ) воспользуются также остальные области Италии", - сказал он.

В то же время власти Италии подвергли критике планы проведения референдумов в Ломбардии и Венето.

СМИ напоминают, что на Ломбардию и Венето приходится в общей сложности примерно треть ВВП Италии.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ОБЛАСТИ, РЕФЕРЕНДУМ, АВТОНОМИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]