В охваченном конфликтом Афганистане создают министерство туризма - СМИ

Президент Афганистана Ашраф Гани издал указ о создании министерства, задачей которого станет привлечение туристов в страну, сообщает в пятницу сайт ливанского издания "Дейли стар".

Ожидается, что возглавит министерство охваченной конфликтом страны Гулам Наби Фарахи, ранее занимавший пост министра, ответственного за взаимодействие с парламентом.

Как отмечает издание, афганские власти намерены привлечь туристов возможностью посетить не только исторические достопримечательности, но и увидеть живописную природу Афганистана.

О том, какие именно финансовые средства будут выделены для бюджета нового министерства, пока неизвестно.