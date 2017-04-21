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Дальнее зарубежье 21.04.2017 21:05

В охваченном конфликтом Афганистане создают министерство туризма - СМИ

Президент Афганистана Ашраф Гани издал указ о создании министерства, задачей которого станет привлечение туристов в страну, сообщает в пятницу сайт ливанского издания "Дейли стар".

Ожидается, что возглавит министерство охваченной конфликтом страны Гулам Наби Фарахи, ранее занимавший пост министра, ответственного за взаимодействие с парламентом.

Как отмечает издание, афганские власти намерены привлечь туристов возможностью посетить не только исторические достопримечательности, но и увидеть живописную природу Афганистана.

О том, какие именно финансовые средства будут выделены для бюджета нового министерства, пока неизвестно.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТУРИЗМ, МИНИСТЕРСТВО, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]