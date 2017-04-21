Представители США, Японии и Южной Корее обсудят в Токио проблему КНДР

Трехсторонняя встреча между США, Японией и Южной Кореей по проблеме КНДР пройдет 25 апреля в Токио, сообщил госдепартамент США.

Как отмечается в сообщении, распространенном в пятницу, во встрече примут участие спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Джозеф Юнген, директор МИД Японии по делам Азии и Океании Кэндзи Канасуги, а также спецпредставитель Республики Корея по делам Корейского полуострова и безопасности Ким Хон Кюн.

"В рамках регулярных консультаций по обмену мнениями и координации действий по КНДР три стороны планируют обсудить развитие ситуации в Северной Корее", - говорится в сообщении.

Госдепартамент напомнил, что предыдущие консультации в трехстороннем формате состоялись в Вашингтоне 27 февраля.