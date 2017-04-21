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Дальнее зарубежье 21.04.2017 21:39

Представители США, Японии и Южной Корее обсудят в Токио проблему КНДР

Трехсторонняя встреча между США, Японией и Южной Кореей по проблеме КНДР пройдет 25 апреля в Токио, сообщил госдепартамент США.

Как отмечается в сообщении, распространенном в пятницу, во встрече примут участие спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Джозеф Юнген, директор МИД Японии по делам Азии и Океании Кэндзи Канасуги, а также спецпредставитель Республики Корея по делам Корейского полуострова и безопасности Ким Хон Кюн.

"В рамках регулярных консультаций по обмену мнениями и координации действий по КНДР три стороны планируют обсудить развитие ситуации в Северной Корее", - говорится в сообщении.

Госдепартамент напомнил, что предыдущие консультации в трехстороннем формате состоялись в Вашингтоне 27 февраля.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, КОРЕЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]