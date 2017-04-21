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Регион 21.04.2017 21:55

Украина и Грузия призвали международное сообщество усилить поддержку суверенитета и территориальной целостности двух стран

Главы МИД Украины и Грузии Павел Климкин и Михаил Джанелидзе на встрече в Тбилиси обсудили общие планы по интеграции в ЕС и НАТО и участие в международных энергетических и транспортных проектах.

"П.Климкин и М.Джанелидзе подтвердили ключевое значение обеспечения всеми средствами независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии в рамках международно признанных границ. Министры осудили продолжающуюся агрессию РФ против Украины и Грузии, призвали международное сообщество усилить солидарную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии", - сообщила в пятницу пресс-служба МИД Украины.

Стороны обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины и Грузии и их отношения с ЕС и НАТО.

Также главы внешнеполитических ведомств подтвердили заинтересованность обеих стран в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества и участия в реализации масштабных международных транспортных и энергетических проектов на пути Европа-Кавказ-Азия, в том числе развитии "Нового Шелкового пути".

П.Климкин выразил искреннюю благодарность за предоставление Грузией гуманитарной помощи в психологической реабилитации раненых в Донбассе украинских военнослужащих и оздоровлении детей, пострадавших от боевых действий.

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Тэги: УКРАИНА, ГРУЗИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]