МИД Латвии назвал угрозой для госбезопасности участие страны в проекте Nord Stream 2

Рига считает проект по строительству газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток") угрозой для своей безопасности, кроме того, он не соответствует экономическим интересам Латвии, заявил глава министерства иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

Как заявил министр, которого цитирует агентство BNS, "использование территории государства для строительства Nord Stream 2 может использоваться как прикрытие для разведывательной активности российских спецслужб на территории Латвии, что значительно осложнит процесс принятия быстрых и своевременных решений по беспрепятственному размещению и развитию нужной оборонной инфраструктуры в стране".

МИД отмечает, что правительство Латвии и министр против проекта Nord Stream 2, потому что государственная поддержка проекта откровенно противоречила бы основным принципам внешней политики, направленным на сотрудничество со странами ЕС и НАТО в регионе, с которыми планируются совместные инфраструктурные проекты.

Кроме того, разрешение Латвии использовать свою территорию посеяло бы раскол между странами региона и угрожало бы дальнейшей реализации этих проектов, а также кредиту доверия Латвии со стороны союзников по ЕС и НАТО, заявляет глава министерства.

Со своей стороны, депутат Европарламента Кришьянис Кариньш допускает, что некоторые предприниматели могли бы заработать на этом проекте, но при этом он ослабил бы энергетическую и геополитическую безопасность Латвии.

"Если порты Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии, Литвы и Латвии отказываются от предложения, проект становится все дороже и неинтереснее, поэтому противиться ему нужно всеми способами, не позволяя усиливать зависимость Европы от Москвы", - считает К.Кариньш.

Агентство отмечает, что Вентспилский порт и два его терминала - "Noord Natie Ventspils Terminals" и "Eurohome Latvija" - получили предложение участвовать в строительстве среднего звена газопровода Nord Stream 2, обеспечивая хранение и поставки труб через порт. Правительство на этой неделе на закрытом заседании уже постановило не поддерживать участие Вентспилса в проекте.