Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8242 RUR   0.0303 GBR   2.1781 TRY   0.4676

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.27 Brent   52.99

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 16° Завтра 14° 24 Апр 12° 18° 25 Апр 15°

Дальнее зарубежье 21.04.2017 22:12

МИД Латвии назвал угрозой для госбезопасности участие страны в проекте Nord Stream 2

Рига считает проект по строительству газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток") угрозой для своей безопасности, кроме того, он не соответствует экономическим интересам Латвии, заявил глава министерства иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

Как заявил министр, которого цитирует агентство BNS, "использование территории государства для строительства Nord Stream 2 может использоваться как прикрытие для разведывательной активности российских спецслужб на территории Латвии, что значительно осложнит процесс принятия быстрых и своевременных решений по беспрепятственному размещению и развитию нужной оборонной инфраструктуры в стране".

МИД отмечает, что правительство Латвии и министр против проекта Nord Stream 2, потому что государственная поддержка проекта откровенно противоречила бы основным принципам внешней политики, направленным на сотрудничество со странами ЕС и НАТО в регионе, с которыми планируются совместные инфраструктурные проекты.

Кроме того, разрешение Латвии использовать свою территорию посеяло бы раскол между странами региона и угрожало бы дальнейшей реализации этих проектов, а также кредиту доверия Латвии со стороны союзников по ЕС и НАТО, заявляет глава министерства.

Со своей стороны, депутат Европарламента Кришьянис Кариньш допускает, что некоторые предприниматели могли бы заработать на этом проекте, но при этом он ослабил бы энергетическую и геополитическую безопасность Латвии.

"Если порты Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии, Литвы и Латвии отказываются от предложения, проект становится все дороже и неинтереснее, поэтому противиться ему нужно всеми способами, не позволяя усиливать зависимость Европы от Москвы", - считает К.Кариньш.

Агентство отмечает, что Вентспилский порт и два его терминала - "Noord Natie Ventspils Terminals" и "Eurohome Latvija" - получили предложение участвовать в строительстве среднего звена газопровода Nord Stream 2, обеспечивая хранение и поставки труб через порт. Правительство на этой неделе на закрытом заседании уже постановило не поддерживать участие Вентспилса в проекте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, МИД, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


Похожие новости


Латвия не может тихо сидеть как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк - глава МИД Баку выступает за распространение стратегического сотрудничества с ЕС в энергетике и на другие сферы Главы МИД Азербайджана и Латвии обсудили сотрудничество Баку с Ригой и ЕС Глава МИД Азербайджана обсудил с премьером Латвии двусторонние отношения и предстоящий саммит «Восточного партнерства» Баку соболезнует в связи с кончиной посла Латвии в Азербайджане С рабочим визитом Латвию посетит министр иностранных дел Германии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]