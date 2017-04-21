Покушение на жизнь государственного деятеля и вооруженный мятеж также станут основанием для лишения российского гражданства - проект закона

Отменить решение о приобретении гражданства РФ можно будет, в том числе, за попытку насильственного захвата власти или посягательства на жизнь государственного деятеля, если это сопряжено с осуществлением террористической деятельности.

Такая норма предусмотрена в проекте закона о возможности отмены решения о приобретении гражданства РФ для лиц, осужденных по террористическим и экстремистским статьям Уголовного кодекса, который в пятницу был внесен на рассмотрение Госдумы руководством палаты.

В соответствии с действующим законом о гражданстве человек, который подал заявление с просьбой о приеме в гражданство РФ, обязуется соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ. Одновременно действующий закон определяет, что отменить решение о приобретении гражданства РФ можно, если такой человек подал подложные документы или заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство.

Внесенный в пятницу законопроект предлагает понимать под сообщением заведомо ложных сведений нежелание такого человека соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ, что было подтверждено осуждением этого человека по целому ряду уголовных статей.

В числе этих уголовных статей есть статья о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, если совершение этих преступлений было сопряжено с осуществлением террористической деятельности.

Также основанием считать, что человек не собирался соблюдать Конституцию РФ, будет его осуждение по статьям Уголовного кодекса: террористический акт, содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма через СМИ или интернет, прохождение обучения в целях террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, акт международного терроризма.

Также отменить решение о предоставлении гражданства можно будет за захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, угон воздушного, железнодорожного, водного судна, сопряженный с совершением теракта, диверсию, организацию экстремистского сообщества, организацию деятельности экстремистской организации, финансирование экстремистской деятельности.