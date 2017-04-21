Покушение на жизнь государственного деятеля и вооруженный мятеж также станут основанием для лишения российского гражданства - проект закона

Отменить решение о приобретении гражданства РФ можно будет, в том числе, за попытку насильственного захвата власти или посягательства на жизнь государственного деятеля, если это сопряжено с осуществлением террористической деятельности.
Такая норма предусмотрена в проекте закона о возможности отмены решения о приобретении гражданства РФ для лиц, осужденных по террористическим и экстремистским статьям Уголовного кодекса, который в пятницу был внесен на рассмотрение Госдумы руководством палаты.
В соответствии с действующим законом о гражданстве человек, который подал заявление с просьбой о приеме в гражданство РФ, обязуется соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ. Одновременно действующий закон определяет, что отменить решение о приобретении гражданства РФ можно, если такой человек подал подложные документы или заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство.
Внесенный в пятницу законопроект предлагает понимать под сообщением заведомо ложных сведений нежелание такого человека соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ, что было подтверждено осуждением этого человека по целому ряду уголовных статей.
В числе этих уголовных статей есть статья о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, если совершение этих преступлений было сопряжено с осуществлением террористической деятельности.
Также основанием считать, что человек не собирался соблюдать Конституцию РФ, будет его осуждение по статьям Уголовного кодекса: террористический акт, содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма через СМИ или интернет, прохождение обучения в целях террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, акт международного терроризма.
Также отменить решение о предоставлении гражданства можно будет за захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, угон воздушного, железнодорожного, водного судна, сопряженный с совершением теракта, диверсию, организацию экстремистского сообщества, организацию деятельности экстремистской организации, финансирование экстремистской деятельности.
Более 50 человек убиты и ранены в результате атаки боевиков "Талибана" на военную базу в Афганистане
Азербайджан и Турция проведут совместные тактические учения в первые дни мая 2017 года – Минобороны
Азербайджан выступил против членства Косово во Всемирной таможенной организации
Британская компания вложит $560 млн в строительство 12 логоцентров в Грузии
ОАЭ заинтересованы в импорте азербайджанской продукции - министр
Чистая прибыль Gunay Bank в I квартеле превысила 3 млн манатов
В Исламиаде-2017 примет участие рекордное число спортсменов – первый вице-президент Азербайджана
Среднемесячная зарплата в нефтяной сфере Азербайджана в 2016г в 6 раз превышала размер зарплат в ненефтяном секторе
В полуфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Атлетико", а "Монако" - с "Ювентусом"
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»