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Дальнее зарубежье 21.04.2017 22:45

Французский премьер Казнев подверг критике Ле Пен за ее высказывания о терактах

Премьер-министр Франции Бернар Казнев раскритиковал кандидата в президенты страны от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен за ее высказывания о теракте против полицейских на Елисейских полях, сообщают в пятницу местные СМИ."Ле Пен бесстыдно эксплуатирует страх и эмоции исключительно ради политических целей. Она делает это после каждой трагедии, извлекая из этого выгоду", - цитируют СМИ Б.Казнева.

В четверг вечером в перестрелке на Елисейских полях погиб один полицейский, еще двое получили ранения разной степени тяжести. Стрелявший был убит. Ответственность за атаку в Париже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]