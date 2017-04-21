Французский премьер Казнев подверг критике Ле Пен за ее высказывания о терактах

Премьер-министр Франции Бернар Казнев раскритиковал кандидата в президенты страны от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен за ее высказывания о теракте против полицейских на Елисейских полях, сообщают в пятницу местные СМИ."Ле Пен бесстыдно эксплуатирует страх и эмоции исключительно ради политических целей. Она делает это после каждой трагедии, извлекая из этого выгоду", - цитируют СМИ Б.Казнева.

В четверг вечером в перестрелке на Елисейских полях погиб один полицейский, еще двое получили ранения разной степени тяжести. Стрелявший был убит. Ответственность за атаку в Париже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".