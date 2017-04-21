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Дальнее зарубежье 21.04.2017 22:32

Число жертв беспорядков в Каракасе за ночь превысило 10 человек, шесть пострадали

По меньшей мере 11 человек погибли за прошедшую ночь во время грабежей в столице Венесуэлы Каракасе, сообщают в пятницу западные СМИ.

По данным министерства юстиции Венесуэлы, еще шестеро человек получили ранения.

Трагедия произошла в столичном районе Лель-Валье на юго-западе города.

Грабежи и беспорядки начались в Каракасе после массовых демонстраций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые продолжались в течение последних двух дней.

Демонстранты требуют полного восстановления прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции, проведения досрочных выборов президента, а также начала процесса восстановления экономики страны.

Накануне сообщалось, что 19 апреля в ходе массовых демонстраций в Венесуэле не менее трех человек скончались от пулевых ранений. Еще шесть человек погибли в результате столкновений оппозиции и силовых структур в начале апреля.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, СТОЛИЦА, БЕСПОРЯДКИ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]