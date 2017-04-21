Число жертв беспорядков в Каракасе за ночь превысило 10 человек, шесть пострадали

По меньшей мере 11 человек погибли за прошедшую ночь во время грабежей в столице Венесуэлы Каракасе, сообщают в пятницу западные СМИ.

По данным министерства юстиции Венесуэлы, еще шестеро человек получили ранения.

Трагедия произошла в столичном районе Лель-Валье на юго-западе города.

Грабежи и беспорядки начались в Каракасе после массовых демонстраций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые продолжались в течение последних двух дней.

Демонстранты требуют полного восстановления прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции, проведения досрочных выборов президента, а также начала процесса восстановления экономики страны.

Накануне сообщалось, что 19 апреля в ходе массовых демонстраций в Венесуэле не менее трех человек скончались от пулевых ранений. Еще шесть человек погибли в результате столкновений оппозиции и силовых структур в начале апреля.