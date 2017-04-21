Боевики афганского движения "Талибан" убили и ранили предположительно более 50 человек во время атаки на мечеть и столовую на военной базе в Афганистане, сообщают западные СМИ со ссылкой на американское командование.
"Возможно, речь идет о более чем 50 жертвах", - цитируют СМИ представителя Центрального военного командования США (Centcom) полковника Джона Томаса,
По его словам, "мечеть и столовая стали объектами серьезной атаки со стороны наших врагов".
Полковник уточнил, что не располагает сведениями о пострадавших среди военнослужащих возглавляемой США коалиции. Отмечается, что бои еще продолжаются.
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