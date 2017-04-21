Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8242 RUR   0.0303 GBR   2.1781 TRY   0.4676

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.27 Brent   52.99

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 16° Завтра 14° 24 Апр 12° 18° 25 Апр 15°

21.04.2017 22:33

Более 50 человек убиты и ранены в результате атаки боевиков "Талибана" на военную базу в Афганистане

Боевики афганского движения "Талибан" убили и ранили предположительно более 50 человек во время атаки на мечеть и столовую на военной базе в Афганистане, сообщают западные СМИ со ссылкой на американское командование.

"Возможно, речь идет о более чем 50 жертвах", - цитируют СМИ представителя Центрального военного командования США (Centcom) полковника Джона Томаса,

По его словам, "мечеть и столовая стали объектами серьезной атаки со стороны наших врагов".

Полковник уточнил, что не располагает сведениями о пострадавших среди военнослужащих возглавляемой США коалиции. Отмечается, что бои еще продолжаются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Гани обещает отомстить талибам за теракт в Кабуле Афганские талибы наступают на город Кундуз - СМИ В перестрелках двух групп талибов на западе Афганистана погибли 30 боевиков Ликвидация лидера талибов Мансура будет способствовать межафганским переговорам - Столтенберг Пентагон: афганские войска слабы и не сдерживают талибов Талибы заявляют, что афганским правительственным войскам пока не удалось отбить город Кундуз

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]