Британская компания вложит $560 млн в строительство 12 логоцентров в Грузии

Британская Murphy Holding намерена инвестировать $560 млн в строительство 12 логистический центров на территории Грузии вблизи таможенных переходов через госграницу.
Как сообщает компания, ее дочерняя структура - Murphy Bridge LLC - приобрела на аукционе в Грузии земельный участок площадью 69 762 кв. м стоимостью 25,08 млн лари ($10,5 млн по текущему курсу) в поселке Степанцминда Казбегского муниципалитета.
Как сообщает компания, ее проект предусматривает строительство логистического центра на территории, прилегающей к таможенно-пропускному пункту на грузино-российской границе "Казбеги-Верхний Ларс". В частности, планируется создать необходимую инфраструктуру, где гражданам будет предложено полное таможенное обслуживание, включая лаборатории и специализированные склады.
"Дополнительная инфраструктура позволит взять под контроль процесс управления транспортными потоками и сократит продолжительность нахождения транзитных большегрузных машин на территории страны, при этом увеличится поток транзита, его скорость и, соответственно, оборот", - говорится в сообщении.
Это уже второй проект, осуществляемый в Грузии британским холдингом Murphy. В 2016 году в селе Паншети того же Казбегского муниципалитета компания взяла в аренду на 49 лет с инвестиционными условиями земельный участок площадью 52 932 кв. м,. Этот проект стоимостью $3,5 млн планируется завершить до конца текущего года.
Развивая логистическую инфраструктуру в Грузии, компания рассчитывает на рост транзита грузов из Европы в Азию и в обратном направлении.
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