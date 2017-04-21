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Транспорт и связь 21.04.2017 22:50

Британская компания вложит $560 млн в строительство 12 логоцентров в Грузии

Британская Murphy Holding намерена инвестировать $560 млн в строительство 12 логистический центров на территории Грузии вблизи таможенных переходов через госграницу.

Как сообщает компания, ее дочерняя структура - Murphy Bridge LLC - приобрела на аукционе в Грузии земельный участок площадью 69 762 кв. м стоимостью 25,08 млн лари ($10,5 млн по текущему курсу) в поселке Степанцминда Казбегского муниципалитета.

Как сообщает компания, ее проект предусматривает строительство логистического центра на территории, прилегающей к таможенно-пропускному пункту на грузино-российской границе "Казбеги-Верхний Ларс". В частности, планируется создать необходимую инфраструктуру, где гражданам будет предложено полное таможенное обслуживание, включая лаборатории и специализированные склады.

"Дополнительная инфраструктура позволит взять под контроль процесс управления транспортными потоками и сократит продолжительность нахождения транзитных большегрузных машин на территории страны, при этом увеличится поток транзита, его скорость и, соответственно, оборот", - говорится в сообщении.

Это уже второй проект, осуществляемый в Грузии британским холдингом Murphy. В 2016 году в селе Паншети того же Казбегского муниципалитета компания взяла в аренду на 49 лет с инвестиционными условиями земельный участок площадью 52 932 кв. м,. Этот проект стоимостью $3,5 млн планируется завершить до конца текущего года.

Развивая логистическую инфраструктуру в Грузии, компания рассчитывает на рост транзита грузов из Европы в Азию и в обратном направлении.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЛОГОЦЕНТР, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]