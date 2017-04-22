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Дальнее зарубежье 22.04.2017 09:00

Обвинения в кибератаках на США во время выборов официально предъявлены россиянину, задержанному в Барселоне

США предъявили обвинения по восьми пунктам подозреваемому в участии в кибератаках на США во время президентских выборов россиянину Петру Левашову, сообщается на сайте прокуратуры американского штата Коннектикут.

"Большое жюри федерального суда в городе Бриджпорт, штат Коннектикут, вчера (20 апреля - ИФ) вынесло обвинительный акт гражданину России по восьми пунктам, связанным с многочисленными преступлениями в связи с предполагаемым управлением компьютерной сетью "Келихос" - глобальной сетью из десятков тысяч зараженных компьютеров, которые он якобы использовал для осуществления вредоностных действий, в том числе сбора данных для входа в систему, массовой рассылка спам-сообщений, а также установки "программ-вымогателей" и других вредоносных программ", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что 36-летнему Петру Левашову, также известному как Петр Севера и Сергей Астахов, были предъявлены обвинения по одному факту намеренного причинения ущерба защищенному компьютеру, одному факту преступного сговора, одному факту получения доступа к защищенным компьютерам в результате мошеннических действий.

Кроме того, ему вынесли обвинения по одному факту мошенничества с использованием электронных средств сообщения, одному факту угроз нанесения ущерба защищенному компьютеру, двум фактам махинаций с электронной почтой, а также одному факту хищения персональных данных с отягчающими обстоятельствами.

Дело передано судье Роберту Четини из Хартфорда.

10 апреля стало известно, что власти Испании заключили под стражу П.Левашова, который был задержан 7 апреля в Барселоне. Теперь испанский суд рассмотрит поступивший от США запрос на экстрадицию подозреваемого.

У американской стороны есть 40 дней с момента задержания подозреваемого, чтобы передать Испании доказательства причастности россиянина к хакерским атакам в США.

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Тэги: США, КИБЕРАТАКИ, РОССИЯНИН, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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