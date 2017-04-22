Президент Грузии пригласил украинского коллегу посетить Тбилиси

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в пятницу встретился с находящимся в Тбилиси с официальным визитом главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Как сообщает администрация президента Грузии, стороны на встрече затронули темы активизации политического диалога между Грузией и Украиной, а также углубления отношений в экономической, торговой, гуманитарной и правовой сферах.

"Георгий Маргвелашвили пригласил президента Украины Петра Порошенко в Грузию", - отмечается в сообщении.

В администрации отметили, что в ходе встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами.

"Было отмечено, что на международной арене необходима координированная работа и тесное сотрудничество в направлении мирного урегулирования конфликтов и по вопросам деоккупации территорий Грузии и Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что по вопросу подготовки визита президента Украины в Тбилиси будет проведена соответствующая работа.

"Мы надеемся, что президент Украины посетит Грузию. Для этого мы проведем соответствующие подготовительные работы", - сказал М.Джанелидзе в пятницу на совместном с Павлом Климкиным брифинге.