Израильская армия нанесла удар по целям в Сирии в ответ на обстрел в районе Голанских высот

Армия обороны Израиля атаковала позиции на территории Сирии, с которых ранее в пятницу по зоне, контролируемой Израилем, были выпущены три снаряда, говорится в заявлении армии.

Обстрелы произошли в районе Голанских высот.

В результате инцидента пострадавших с израильской стороны нет.

В то же время в заявлении говорится, что артиллерийский обстрел со стороны Сирии, вероятно, мог носить случайный характер.