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Дальнее зарубежье 22.04.2017 10:57

Израильская армия нанесла удар по целям в Сирии в ответ на обстрел в районе Голанских высот

Армия обороны Израиля атаковала позиции на территории Сирии, с которых ранее в пятницу по зоне, контролируемой Израилем, были выпущены три снаряда, говорится в заявлении армии.

Обстрелы произошли в районе Голанских высот.

В результате инцидента пострадавших с израильской стороны нет.

В то же время в заявлении говорится, что артиллерийский обстрел со стороны Сирии, вероятно, мог носить случайный характер.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, ОБСТРЕЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]