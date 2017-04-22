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Дальнее зарубежье 22.04.2017 10:29

Число жертв протестов в Венесуэле за три недели достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли во время массовых акций протеста в Венесуэле за последние три недели, передают в пятницу западные СМИ.

При этом общее число погибших значительно возросло после того, как прошлой ночью в районе Каракаса Дель-Валье вспыхнули сопровождавшиеся грабежами беспорядки, приведшие к 11 жертвам.

Как отмечают издания, местные стражи порядка во время демонстраций применяли против демонстрантов слезоточивый газ. Протестующие обвинили власти в использовании членов преступных группировок для подавления акций протеста.

Участники демонстраций выступают против лидера страны Николаса Мадуро и требуют полного восстановления прав парламента Венесуэлы, проведения досрочных выборов президента, а также начала процесса восстановления экономики страны.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРОТЕСТЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]