Число жертв протестов в Венесуэле за три недели достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли во время массовых акций протеста в Венесуэле за последние три недели, передают в пятницу западные СМИ.

При этом общее число погибших значительно возросло после того, как прошлой ночью в районе Каракаса Дель-Валье вспыхнули сопровождавшиеся грабежами беспорядки, приведшие к 11 жертвам.

Как отмечают издания, местные стражи порядка во время демонстраций применяли против демонстрантов слезоточивый газ. Протестующие обвинили власти в использовании членов преступных группировок для подавления акций протеста.

Участники демонстраций выступают против лидера страны Николаса Мадуро и требуют полного восстановления прав парламента Венесуэлы, проведения досрочных выборов президента, а также начала процесса восстановления экономики страны.