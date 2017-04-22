Иордания не подтверждает планы направить военных в Сирию, о чем заявил Асад

Иордания назвала "беспочвенными" слова сирийского президента Башара Асада о том, что королевство намерено разместить военный контингент в Сирии, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам представителя правительства Иордании Мохаммеда Момани, королевство продолжает выступать за политическое решение кризиса в Сирии.

Агентство напоминает, что Иордания является членом возглавляемой США коалиции стран в борьбе против террористов группировки "Исламское государство"