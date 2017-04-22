В США озвучены новые подозрения о попытках РФ повлиять на американские выборы

ФБР США прошлым летом получила информацию о попытках российских спецслужб использовать советников Дональда Трампа для того, чтобы получить доступ к его избирательной кампании, утверждает американский телеканал Си-Эн-Эн.

В частности, как сообщает телеканал в субботу, "попытка проникновения" была осуществлена с помощью Картера Пейджа, который был советником Д.Трампа и мог и не подозревать, что его использовали с такими целями.

Сам К.Пейдж оспаривает подозрения о том, что когда-либо собирал информацию для российской стороны, утверждая, что помогал американскому разведсообществу, продолжает Си-Эн-Эн.

Однако со ссылкой на ряд американских официальных лиц телеканал сообщает, что К.Пейдж был одним из нескольких советников Д.Трампа, контакты которого с российской стороной в период предвыборной кампании засекли европейские и американские разведслужбы.

Новая информация служит дополнением к подозрениям о том, что российская сторона пыталась влиять на президентские выборы в США 2016 года, утверждает Си-Эн-Эн.

Между тем Москва не раз отвергала подозрения США относительно попыток РФ повлиять на американские выборы.

Так, 12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что Вашингтон не предоставил "даже намека на факты", которые могли бы подтвердить вмешательство России в избирательную кампанию в США.

"Что касается опять прозвучавших здесь утверждений, будто у правительства США есть неопровержимые доказательства того, что мы вмешивались в избирательную кампанию, то еще раз вынужден сказать, что мы не единого факта, ни даже намека на факты не увидели. Кто их видел, я не знаю. Нам никто ничего не показывал, нам никто ничего не говорил, хотя мы многократно просили предъявить данные, лежащие в основе этих голословных обвинений", - сказал С.Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что подозрения о "российском вмешательстве" безосновательны. "Мы вполне уверены. Мы уверены на 100%. По поводу этой кампании мы говорили с самого начала, что там нет ничего кроме клеветы, и что все эти фейковые новости ничего не имеют под собой, не имеют доказательств", - заявил он 31 марта в эфире программы Good Morning America.

До этого, 30 марта, президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, не пыталась ли Россия влиять на результаты выборов в США, сказал: "Когда-то Рейган, дискутируя по поводу налогов, обращаясь к американцам, сказал: "Читайте по губам - No!".