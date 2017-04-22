Авианосная группа ВМС США войдет в Японское море через несколько дней - вице-президент США

Группа во главе с американским авианосцем "Карл Винсон" войдет в Японское море в ближайшие дни, сообщил в субботу журналистам в Австралии вице-президент США Майкл Пенс.
"Мы ожидаем, что они (корабли) будут в Японском море уже через несколько дней, до конца этого месяца", - сказал он.
"В чем режим в КНДР не должен ошибаться, так это в том, что у США есть ресурсы, люди и присутствие в регионе для того, чтобы следить за нашими интересами, их безопасностью и безопасностью наших союзников", - отметил М.Пенс.
В настоящее время авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" двигается от Сингапура в Японское море. По словам представителей ВМС, цель этих маневров - демонстрация силы США у берегов КНДР.
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