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Дальнее зарубежье 22.04.2017 12:31

Авианосная группа ВМС США войдет в Японское море через несколько дней - вице-президент США

Группа во главе с американским авианосцем "Карл Винсон" войдет в Японское море в ближайшие дни, сообщил в субботу журналистам в Австралии вице-президент США Майкл Пенс.

"Мы ожидаем, что они (корабли) будут в Японском море уже через несколько дней, до конца этого месяца", - сказал он.

"В чем режим в КНДР не должен ошибаться, так это в том, что у США есть ресурсы, люди и присутствие в регионе для того, чтобы следить за нашими интересами, их безопасностью и безопасностью наших союзников", - отметил М.Пенс.

В настоящее время авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" двигается от Сингапура в Японское море. По словам представителей ВМС, цель этих маневров - демонстрация силы США у берегов КНДР.

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Тэги: США, АВИАНОСЕЦ, КОРЕЯ, ПРИБЛИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]