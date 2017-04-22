Президент Азербайджана принял экс-президента Австрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу экс-президента Австрии Хайнца Фишера, сообщает сайт главы государства.

«Президент Ильхам Алиев и экс-президент Хайнц Фишер отметили успешную реализацию достигнутых на высшем уровне двусторонних соглашений», - сказано в сообщении.

Стороны выразили удовлетворение динамичным развитием двусторонних связей между Азербайджаном и Австрией.

На встрече состоялось обсуждение вопросов вокруг, касающихся приоритетов председательства Австрии в ОБСЕ.

Р.Бабаев