Президент Азербайджана принял экс-президента Австрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу экс-президента Австрии Хайнца Фишера, сообщает сайт главы государства.
«Президент Ильхам Алиев и экс-президент Хайнц Фишер отметили успешную реализацию достигнутых на высшем уровне двусторонних соглашений», - сказано в сообщении.
Стороны выразили удовлетворение динамичным развитием двусторонних связей между Азербайджаном и Австрией.
На встрече состоялось обсуждение вопросов вокруг, касающихся приоритетов председательства Австрии в ОБСЕ.
Р.Бабаев
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