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Внешняя политика 22.04.2017 11:28

Президент Азербайджана принял экс-президента Австрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу экс-президента Австрии Хайнца Фишера, сообщает сайт главы государства.

«Президент Ильхам Алиев и экс-президент Хайнц Фишер отметили успешную реализацию достигнутых на высшем уровне двусторонних соглашений», - сказано в сообщении.

Стороны выразили удовлетворение динамичным развитием двусторонних связей между Азербайджаном и Австрией.

На встрече состоялось обсуждение вопросов вокруг, касающихся приоритетов председательства Австрии в ОБСЕ.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АВСТРИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]