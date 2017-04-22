Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8242 RUR   0.0303 GBR   2.1781 TRY   0.4676

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.27 Brent   52.99

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 13° 18° 24 Апр 15° 25 Апр 16°

Дальнее зарубежье 22.04.2017 12:58

Число жертв атаки талибов на военную базу в Афганистане достигло 140

Жертвами нападения талибов на военную базу на севере Афганистана стали 140 человек, много раненых, сообщило в субботу в коммюнике министерство обороны страны.

По свидетельству представителей местных властей, эта цифра может увеличиться.

Нападение на военную базу близ города Мазари-Шарифа было совершено в минувшую пятницу, когда солдаты выходили из мечети после молитвы. Напавшие были одеты в военную форму. Они проникли на территорию военной базы, сообщив охране, что им срочно нужно доставить на базу раненых солдат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, АТАКА, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Афганская армия ликвидировала на северо-западе страны десятки боевиков Боевики "Талибана" напали на уездный центр на северо-востоке Афганистана На таджикско-афганской границе сконцентрировано 1,5 тыс. боевиков, утверждают в Душанбе В Афганистане и Пакистане идет подготовка боевиков для действий на территории государств-членов ОДКБ - Бордюжа Из-за высказываний президента Афганистана контингент США в этой стране может оказаться под угрозой - доклад Талибы выражают готовность решать проблемы Афганистана, как на переговорах, так и с оружием в руках

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]