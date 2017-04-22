Число жертв атаки талибов на военную базу в Афганистане достигло 140

Жертвами нападения талибов на военную базу на севере Афганистана стали 140 человек, много раненых, сообщило в субботу в коммюнике министерство обороны страны.

По свидетельству представителей местных властей, эта цифра может увеличиться.

Нападение на военную базу близ города Мазари-Шарифа было совершено в минувшую пятницу, когда солдаты выходили из мечети после молитвы. Напавшие были одеты в военную форму. Они проникли на территорию военной базы, сообщив охране, что им срочно нужно доставить на базу раненых солдат.