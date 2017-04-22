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Внешняя политика 22.04.2017 12:41

Функционирование демократических институтов в Турции обсудят на весенней сессия ПАСЕ

Деятельность демократических институтов в Турции будет обсуждена на весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая пройдет 23-30 апреля в Страсбурге.

Участие в весенней сессии ПАСЕ привет возглавляемая Самедом Сеидовым азербайджанская делегация в составе депутатов Милли Меджлиса Рафаэля Гусейнова, Севиндж Фаталиевой, Сахибы Гафаровой, Вюсала Гусейнова и Муслима Мамедова, сообщает пресс-служба парламента Азербайджана.

В ходе сессии пройдут выборы вице-президента ПАСЕ, судей в ЕСПЧ, заслушаны доклады Бюро и Постоянного комитета, а также отчет комиссара по правам человека Совета Европы Нильса Муйжниекса по итогам 2016 года. Парламентарии обсудят доклады по итогам мониторинга за парламентскими выборами в Болгарии, функционирование демократических институтов в Турции.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАСЕ, СЕССИЯ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]