Минск выразил протест Вильнюсу из-за нарушения белорусской границы литовским воздушным судном

Министерство иностранных дел Белоруссии вручило литовской стороне ноту протеста в связи с нарушением воздушным судном этой страны белорусской государственной границы.

"22 апреля в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван посол Литовской Республики Андрюс Пулокас. В ходе встречи руководителю литовской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь литовским воздушным судном", - сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства в субботу.

Отмечается, что нарушение было зафиксировано 19 апреля в 13:40. Воздушное судно углубилось на территорию Белоруссии на расстояние до 8 км и в 13:43, совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства страны. "Все время нахождения в воздушном пространстве Беларуси самолет контролировался средствами противовоздушной обороны", - проинформировали в МИД.

В ноте белорусского министерства подчеркнуто, что Минск ожидает разъяснений по поводу инцидента, отметили в пресс-службе ведомства.

Тип воздушного судна, который нарушил границу, в сообщении МИД Белоруссии не указан.