Партия немецких евроскептиков собралась на съезд в Кельне, сторонники левых пытаются мешать проведению форума

Несколько тысяч левых демонстрантов в субботу попытались воспрепятствовать сбору участников съезда партии "Альтернатива для Германии", проведение которого намечено в Кельне.

По данным местной прессы, для охраны правопорядка на улицы города выведены около 4 тыс. полицейских. Сообщается о потасовках, в которых пострадал один полицейский.

"Альтернатива для Германии", выступающая с позиций евроскептицизма и отличающаяся жесткой позицией по отношению к иммигрантам, представлена в 11 из 16 ландтагов (земельных парламентов Германии). На съезде 600 представителей партии намерены выработать программу, которая позволила бы партии получить места в бундестаге Германии.