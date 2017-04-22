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Дальнее зарубежье 22.04.2017 14:23

Партия немецких евроскептиков собралась на съезд в Кельне, сторонники левых пытаются мешать проведению форума

Несколько тысяч левых демонстрантов в субботу попытались воспрепятствовать сбору участников съезда партии "Альтернатива для Германии", проведение которого намечено в Кельне.

По данным местной прессы, для охраны правопорядка на улицы города выведены около 4 тыс. полицейских. Сообщается о потасовках, в которых пострадал один полицейский.

"Альтернатива для Германии", выступающая с позиций евроскептицизма и отличающаяся жесткой позицией по отношению к иммигрантам, представлена в 11 из 16 ландтагов (земельных парламентов Германии). На съезде 600 представителей партии намерены выработать программу, которая позволила бы партии получить места в бундестаге Германии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЕВРОСКЕПТИКИ, СЪЕЗД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]