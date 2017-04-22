В Москве предупреждают о негативных последствиях вступления Черногории в НАТО для всего комплекса двусторонних отношений

Вступление Черногории в НАТО негативно скажется на всем комплексе связей этой страны с Россией, заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков.
"Не секрет, и это неоднократно говорилось, что мы считаем, когда речь идет о кардинальных вопросах в жизни того или иного государства, конечно, решать это должны народы этих стран. В этом-то и смысл демократического процесса. В данном случае это право черногорского народа на референдуме определить: хотят они, чтобы их страна вступала в НАТО, или не хотят",- сказал А.Мешков в интервью "Интерфаксу".
"Что касается наших отношений, то не только вступление в НАТО как таковое, но и целый ряд шагов, которые предпринимает черногорское руководство, - это и присоединение к антироссийских санкциям, и антироссийские кампании в местной прессе, - конечно, сказываются и неизбежно скажутся негативно на всем комплексе российско-черногорских связей", - заявил замминистра.
Ранее президент США Дональд Трам подписал акт о вступлении Черногории в НАТО.
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