ВЭБ обсуждает с Газпромом участие в финансировании газопроводных проектов

Внешэкономбанк обсуждает с "Газпромом" участие в финансировании газопроводных проектов монополии, сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экон форума в субботу глава ВЭБа Сергей Горьков.
"Мы обсуждаем с группой Газпром несколько потенциально возможных проектов, в основном они связаны с трубопроводами, но там пока это ранняя стадия", - сказал С.Горьков, добавив, что "с Газпромом конкретики пока нет".
Ранее сообщалось, что строительство газопроводов "Северный поток 2", а также "Турецкий поток" с его сухопутным продолжением может быть реализовано с использованием механизмов проектного финансирования. Обычно речь идет о покрытии участниками проекта 30% капитальных затрат по проекту и привлечении проектного финансирования на оставшиеся 70%.
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