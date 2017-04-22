ВЭБ обсуждает с Газпромом участие в финансировании газопроводных проектов

Внешэкономбанк обсуждает с "Газпромом" участие в финансировании газопроводных проектов монополии, сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экон форума в субботу глава ВЭБа Сергей Горьков.

"Мы обсуждаем с группой Газпром несколько потенциально возможных проектов, в основном они связаны с трубопроводами, но там пока это ранняя стадия", - сказал С.Горьков, добавив, что "с Газпромом конкретики пока нет".

Ранее сообщалось, что строительство газопроводов "Северный поток 2", а также "Турецкий поток" с его сухопутным продолжением может быть реализовано с использованием механизмов проектного финансирования. Обычно речь идет о покрытии участниками проекта 30% капитальных затрат по проекту и привлечении проектного финансирования на оставшиеся 70%.