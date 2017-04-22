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ТЭК 22.04.2017 15:57

ВЭБ обсуждает с Газпромом участие в финансировании газопроводных проектов

Внешэкономбанк обсуждает с "Газпромом" участие в финансировании газопроводных проектов монополии, сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экон форума в субботу глава ВЭБа Сергей Горьков.

"Мы обсуждаем с группой Газпром несколько потенциально возможных проектов, в основном они связаны с трубопроводами, но там пока это ранняя стадия", - сказал С.Горьков, добавив, что "с Газпромом конкретики пока нет".

Ранее сообщалось, что строительство газопроводов "Северный поток 2", а также "Турецкий поток" с его сухопутным продолжением может быть реализовано с использованием механизмов проектного финансирования. Обычно речь идет о покрытии участниками проекта 30% капитальных затрат по проекту и привлечении проектного финансирования на оставшиеся 70%.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ТРУБЫ, ВЭБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]