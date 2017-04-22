Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8242 RUR   0.0303 GBR   2.1781 TRY   0.4676

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.27 Brent   52.99

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 13° 18° 24 Апр 15° 25 Апр 16°

Дальнее зарубежье 22.04.2017 14:25

Шеф Пентагона прибыл с визитом в Катар

Противостояние террористической группировке "Исламское государство", сирийский кризис и роль Ирана в регионе станут основными темами встречи главы Пентагона Джеймса Мэттиса с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом ат-Тани.

Кроме того, у министра обороны США намечены переговоры катарским коллегой Халедом ат-Аттыей.

Дж.Мэттис прибыл в Катар в субботу в рамках регионального турне. Он уже посетил Саудовскую Аравию, Египет и Израиль. В воскресенье он отправится в Джибути.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, КАТАР, ВИЗИТ


Похожие новости


Глава Пентагона Мэттис пообещал американскую военную помощь Египту В Пентагоне сочли непрофессиональным поведение иранского ВМФ при инциденте со сближением кораблей США и Ирана Пентагон представил Трампу план "быстрого нанесения поражения" ИГИЛ - СМИ Глава Пентагона заявил об отсутствии у Вашингтона планов на нефть Ирака Глава Пентагона прибыл с визитом в Ирак Шеф Пентагона приветствовал готовность коалиции против ИГИЛ продолжить борьбу с терроризмом - представитель ведомства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]