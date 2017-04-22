Шеф Пентагона прибыл с визитом в Катар

Противостояние террористической группировке "Исламское государство", сирийский кризис и роль Ирана в регионе станут основными темами встречи главы Пентагона Джеймса Мэттиса с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом ат-Тани.

Кроме того, у министра обороны США намечены переговоры катарским коллегой Халедом ат-Аттыей.

Дж.Мэттис прибыл в Катар в субботу в рамках регионального турне. Он уже посетил Саудовскую Аравию, Египет и Израиль. В воскресенье он отправится в Джибути.