Генсек ОБСЕ проведет в Москве переговоры с Лавровым

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер 24-27 апреля будет находиться в Москве с рабочим визитом, сообщили в субботу в МИД РФ.
25 апреля состоятся переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с Л.Заньером. "В ходе переговоров С.Лавров и Л.Заньер обсудят работу ОБСЕ по содействию разрешению внутриукраинского конфликта", - говорится в комментарии МИД РФ.
"Россия взаимодействует со спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком в Контактной группе и координаторами ее четырех рабочих подгрупп. Внимательно следим за деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Совместно с генсекретарем намерены рассмотреть возможные меры по повышению ее эффективности в рамках действующего мандата. Важно соблюдать принципы объективности и беспристрастности в работе миссии", - отмечается в комментарии.
В МИД РФ также сообщили, что 24 апреля директор Центра по предотвращению конфликтов секретариата ОБСЕ Марсель Пешко (Словакия), который сопровождает генсекретаря в поездке, посетит погранпереходы "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе в Ростовской области, где размещена группа наблюдателей ОБСЕ.
"В целом удовлетворены работой группы. Выступаем за строгое соблюдение её мандата - осуществлять наблюдение и докладывать о ситуации на погранпереходах и трансграничных передвижениях", - отметили в МИД РФ.
В российском МИД также сообщили, что важное место в рамках консультаций, предусмотренных программой визита Л.Заньера, "займет урегулирование других региональных конфликтов, в которое вовлечена ОБСЕ - приднестровского и нагорно-карабахского, а также Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье".
"Считаем необходимым обсудить с генсекретарем задачи, стоящие перед ОБСЕ в трех измерениях безопасности, - военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном. Исходим из того, что ОБСЕ является оптимальной площадкой для продвижения тематики гармонизации интеграционных процессов на общеевропейском пространстве", - заявили в МИД РФ.
"Планируем подробно обсудить взаимодействие ОБСЕ с ОДКБ, СНГ и ШОС, а также будущее российское председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности - директивного органа, ответственного за военные аспекты безопасности", - отметили также в МИД РФ.
Кроме того, в МИД России намерены "в очередной раз привлечь внимание генсекретаря к имеющемуся перекосу в сторону гуманитарного измерения ОБСЕ, его тематической и географической несбалансированности".
"К числу российских приоритетов в третьей "корзине" относим темы противодействия неонацизму, соблюдения прав нацменьшинств, борьбы с явлением безгражданства в Прибалтике, защиты прав детей, невмешательства в частную жизнь, вопросы социально-экономических прав. Давно назрела реформа модальностей гуманитарных мероприятий ОБСЕ в целях недопущения размывания межправительственных основ Организации", - говорится в комментарии МИД РФ.
Также, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "будет обсуждаться вклад ОБСЕ в содействие разрешению миграционного кризиса в странах Евросоюза, прежде всего с точки зрения анализа его первопричин, преодоления последствий и обеспечения основных прав мигрантов".
В МИД РФ, кроме того, сообщили, что в рамках визита Л.Заньера в РФ запланирована встреча генсека ОБСЕ с руководством ОДКБ; он также примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности по приглашению министерства обороны России и в заседании Валдайского клуба.
Визит состоится по приглашению министра иностранных дел РФ.
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