Грузия и Иран планируют развивать транспортный коридор Персидский залив - Черное море

Развитие транспортных коридоров и активизация сотрудничества в сфере энергетики стали главными темами на переговорах, состоявшихся в субботу в Тегеране в рамках визита в Иран правительственной делегации Грузии во главе с премьером Георгием Квирикашвили.

Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, эти темы поднимались как на встрече Г.Квирикашвили с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, так и на переговорах в расширенном формате правительственных делегаций двух стран.

"Разговор шел в основном о транспортных и транзитных коридорах, в том числе, о развитии коридора Персидский залив - Черное море, а также об интенсификации сотрудничества в сферах энергетики", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, иранская сторона выразила готовность обмениваться электроэнергией и поставлять газ в Грузию.

Стороны отметили важность развития двусторонних торгово-экономических связей и договорились о том, что следующее заседание межправительственной экономической комиссии пройдет летом в Грузии.

После расширенной встречи были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве между Грузией и Ираном в сфере коммуникаций и информационных технологий, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, спорта, а также были оформлены несколько соглашений между представителями частного сектора двух стран.