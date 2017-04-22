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Регион 22.04.2017 16:59

Грузия и Иран планируют развивать транспортный коридор Персидский залив - Черное море

Развитие транспортных коридоров и активизация сотрудничества в сфере энергетики стали главными темами на переговорах, состоявшихся в субботу в Тегеране в рамках визита в Иран правительственной делегации Грузии во главе с премьером Георгием Квирикашвили.

Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, эти темы поднимались как на встрече Г.Квирикашвили с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, так и на переговорах в расширенном формате правительственных делегаций двух стран.

"Разговор шел в основном о транспортных и транзитных коридорах, в том числе, о развитии коридора Персидский залив - Черное море, а также об интенсификации сотрудничества в сферах энергетики", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, иранская сторона выразила готовность обмениваться электроэнергией и поставлять газ в Грузию.

Стороны отметили важность развития двусторонних торгово-экономических связей и договорились о том, что следующее заседание межправительственной экономической комиссии пройдет летом в Грузии.

После расширенной встречи были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве между Грузией и Ираном в сфере коммуникаций и информационных технологий, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, спорта, а также были оформлены несколько соглашений между представителями частного сектора двух стран.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ИРАН, ТРАНСПОРТ, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]