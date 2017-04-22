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СНГ 22.04.2017 14:46

Ликвидация возгорания нефтяной скважины в Коми перешла в активную фазу

Ликвидация возгорания нефтяной скважины, которое более 11 суток тушат на месторождении имени Алабушина в Усинском районе Коми, перешла в активную фазу.

Пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" сообщила в субботу, что завершена расчистка устья скважины, ведется монтаж специально разработанного приспособления для отрыва пламени. Начата активная фаза ликвидации возгорания.

Основные мероприятия выполняются силами противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС России и оперативных бригад "ЛУКОЙЛ-Коми". Задействованы 94 единицы техники и более 260 человек.

Согласно сообщению, принимаются максимальные меры безопасности для участников операции и окружающей среды. Близлежащим населенным пунктам возгорание не угрожает.

"В селе Щельябож при помощи стационарного и мобильного специального оборудования ведется круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Кроме того, замеры сделаны специалистами управления Роспотребнадзора. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании скважины на месторождении имени А.Алабушина, которая принадлежит ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз" (входит в ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"), поступила 10 апреля. Пострадавших и погибших нет. По предварительным данным, причиной инцидента стал выброс газожидкостной смеси при проведении капитального ремонта скважин. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания.

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Тэги: РОССИЯ, КОМИ, ПОЖАР, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]