Ликвидация возгорания нефтяной скважины в Коми перешла в активную фазу

Ликвидация возгорания нефтяной скважины, которое более 11 суток тушат на месторождении имени Алабушина в Усинском районе Коми, перешла в активную фазу.
Пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" сообщила в субботу, что завершена расчистка устья скважины, ведется монтаж специально разработанного приспособления для отрыва пламени. Начата активная фаза ликвидации возгорания.
Основные мероприятия выполняются силами противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС России и оперативных бригад "ЛУКОЙЛ-Коми". Задействованы 94 единицы техники и более 260 человек.
Согласно сообщению, принимаются максимальные меры безопасности для участников операции и окружающей среды. Близлежащим населенным пунктам возгорание не угрожает.
"В селе Щельябож при помощи стационарного и мобильного специального оборудования ведется круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Кроме того, замеры сделаны специалистами управления Роспотребнадзора. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено", - говорится в сообщении.
Информация о возгорании скважины на месторождении имени А.Алабушина, которая принадлежит ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз" (входит в ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"), поступила 10 апреля. Пострадавших и погибших нет. По предварительным данным, причиной инцидента стал выброс газожидкостной смеси при проведении капитального ремонта скважин. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания.
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