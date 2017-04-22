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Дальнее зарубежье 22.04.2017 14:49

На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента

Голосование в рамках первого тура президентских выборов началось на заморских территориях Франции, сообщает в субботу интернет-портал французского издания "Фигаро".

В частности, на избирательные участки пришли жители Сен-Пьера и Микелона - небольшой французской территории в Северной Атлантике, где в избирательные списки включены примерно 5 тыс. человек.

Затем откроются избирательные участки во Французской Гвиане.

Из-за разницы во времени в субботу по континентальному французскому времени также голосуют жители Французской Полинезии, Мартиники, Гваделупы и Сен-Мартена.

Первый тур президентских выборов в континентальной Франции состоится в воскресенье.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]