На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента

Голосование в рамках первого тура президентских выборов началось на заморских территориях Франции, сообщает в субботу интернет-портал французского издания "Фигаро".

В частности, на избирательные участки пришли жители Сен-Пьера и Микелона - небольшой французской территории в Северной Атлантике, где в избирательные списки включены примерно 5 тыс. человек.

Затем откроются избирательные участки во Французской Гвиане.

Из-за разницы во времени в субботу по континентальному французскому времени также голосуют жители Французской Полинезии, Мартиники, Гваделупы и Сен-Мартена.

Первый тур президентских выборов в континентальной Франции состоится в воскресенье.