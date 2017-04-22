На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента

Голосование в рамках первого тура президентских выборов началось на заморских территориях Франции, сообщает в субботу интернет-портал французского издания "Фигаро".
В частности, на избирательные участки пришли жители Сен-Пьера и Микелона - небольшой французской территории в Северной Атлантике, где в избирательные списки включены примерно 5 тыс. человек.
Затем откроются избирательные участки во Французской Гвиане.
Из-за разницы во времени в субботу по континентальному французскому времени также голосуют жители Французской Полинезии, Мартиники, Гваделупы и Сен-Мартена.
Первый тур президентских выборов в континентальной Франции состоится в воскресенье.
Функционирование демократических институтов в Турции обсудят на весенней сессия ПАСЕ
Президент Азербайджана принял экс-президента Австрии
Армения за минувшие сутки подвергла минометному обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
ВЭБ обсуждает с Газпромом участие в финансировании газопроводных проектов
Британская компания вложит $560 млн в строительство 12 логоцентров в Грузии
ОАЭ заинтересованы в импорте азербайджанской продукции - министр
Российский спринтер Хютте получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 3 человека - МВД
В Исламиаде-2017 примет участие рекордное число спортсменов – первый вице-президент Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»