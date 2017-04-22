Из-за столкновения парома с пирсом в Испании произошла утечка топлива в море

Паром в испанском порту Лас-Пальмас (Канарские острова) в субботу совершил столкновение с пирсом, из-за чего оказался поврежденным трубопровод, использующийся для заправки судов, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.

По ее данным, произошел выброс топлива в море на площади 3 кв. км. Существует угроза загрязнения для прибрежных городов Дас-Пальмас и Тельде, в которых проживает почти полмиллиона человек.

Местные власти тщательно следят за развитием ситуации.