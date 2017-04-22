На ралли во Франции разбился гонщик

Пилот гоночного автомобиля разбился во время ралли на трасе Лион-Шарбоньер, сообщают в субботу французские СМИ.
Имя погибшего не сообщается.
Второй пилот с травмами помещен в больницу.
Катастрофа произошла накануне вечером, когда гоночный автомобиль врезался в опору линии электропередачи.
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