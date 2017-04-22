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Дальнее зарубежье 22.04.2017 19:00

Тысячи выходцев из "Талибана", возможно, пытались получить убежище в ФРГ - СМИ

На территорию Германии за последние два года могли проникнуть тысячи бывших боевиков "Талибана" в попытке получить убежище, пишет в субботу германский журнал "Шпигель" со ссылкой на Федеральное бюро по делам беженцев и иммиграции ФРГ.

"Шпигель" в свою очередь отмечает, что в настоящий момент спецслужбы Германии ведут расследование в отношении 70 человек, которых подозревают в связях с радикальными исламскими кругами.

Шестеро из этих людей находятся в предварительном заключении, отмечает издание.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТАЛИБЫ, УБЕЖИЩЕ, ПОПЫТКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]