На территорию Германии за последние два года могли проникнуть тысячи бывших боевиков "Талибана" в попытке получить убежище, пишет в субботу германский журнал "Шпигель" со ссылкой на Федеральное бюро по делам беженцев и иммиграции ФРГ.

"Шпигель" в свою очередь отмечает, что в настоящий момент спецслужбы Германии ведут расследование в отношении 70 человек, которых подозревают в связях с радикальными исламскими кругами.

Шестеро из этих людей находятся в предварительном заключении, отмечает издание.