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Дальнее зарубежье 22.04.2017 19:27

Американские СМИ сообщили о переносе "столицы" ИГ из Ракки в Дейр эз-Зор

Террористическая группировка ИГИЛ перенесла свою так называемую столицу в Сирии из Ракки в город Дейр эз-Зор, передал The Fox News со ссылкой на свои источники в Минобороны США.

"Из-за нарастающей волны авиаударов и давления с трех сторон поддерживаемых США сирийских сил ИГ передвинуло так называемую столицу из Раки", - говорится в сообщении.

Дейр эз-Зор находится в 140 км юго-восточнее Ракки.

На протяжении последних двух месяцев США при помощи дронов наблюдали массовый исход из Раки "чиновников" и "администраторов" ИГ. Официальные представители США говорят о "неминуемой битве за Ракку, но правительства ИГИЛ там больше нет".

В предстоящей битве за Ракку силы США рассчитывают на помощь сирийских курдов.

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Тэги: США, СИРИЯ, ИГИЛ, "СТОЛИЦА"


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]