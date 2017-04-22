Террористическая группировка ИГИЛ перенесла свою так называемую столицу в Сирии из Ракки в город Дейр эз-Зор, передал The Fox News со ссылкой на свои источники в Минобороны США.
"Из-за нарастающей волны авиаударов и давления с трех сторон поддерживаемых США сирийских сил ИГ передвинуло так называемую столицу из Раки", - говорится в сообщении.
Дейр эз-Зор находится в 140 км юго-восточнее Ракки.
На протяжении последних двух месяцев США при помощи дронов наблюдали массовый исход из Раки "чиновников" и "администраторов" ИГ. Официальные представители США говорят о "неминуемой битве за Ракку, но правительства ИГИЛ там больше нет".
В предстоящей битве за Ракку силы США рассчитывают на помощь сирийских курдов.
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