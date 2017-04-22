Арестован второй фигурант дела о петербургской лаборатории, работавшей со взрывчаткой без лицензии

Василеостровский районный суд Петербурга заключил под стражу генерального директора петербургской фирмы, работавшей со взрывчаткой без лицензии, сообщает пресс-служба Горсуда в субботу.
"Василеостровский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Василия Кирьянова до 15 июня", - говорится в сообщении Горсуда.
Как сообщили в суде, в четверг был арестован другой фигурант дела - Дмитрий Довга.
Как сообщало Главное следственное управление СКР по Петербургу, в рамках расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России 18 апреля был проведен обыск в ЗАО "Инновационный центр "С&С", который располагается в доме 19-21 по набережной реки Смоленки на Васильевском острове.
"Изъяты самодельные взрывные устройства, изготовленные кустарным способом, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Задержаны генеральный директор данной коммерческой структуры Василий Кирьянов и заведующий лабораторией Дмитрий Довга", - говорилось в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств), которое соединено в одно производство с делом, возбужденным по факту госпитализации 13 апреля 17-летнего студента, который пострадал после взрыва самодельного взрывного устройства. Как именно связаны эти два дела, пока не уточняется.
Как сообщалось, 13 апреля возле дома 4 по проспекту КИМа у 17-летнего подростка в руках взорвалось самодельное устройство. В результате подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. СМИ сообщали, что он получил травмы рук, одну из которых врачам пришлось ампутировать.
По данным СКР, молодой человек изготовил бомбу самостоятельно. "Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний является студентом первого курса одного из вузов Санкт-Петербурга. Увлекаясь химией, он, в частности, изготовил самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении следствия.
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